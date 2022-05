'Arsenal duwt door voor Rode Duivel'

Nu dat het seizoen erop zit in de Premier League komt de zomertransferperiode dichterbij. En dus gaan ook diverse Rode Duivels mogelijk een overstap maken.

Zo ook Youri Tielemans, die zijn laatste contractjaar ingaat bij Leicester City en geen contractverlenging zal tekenen.

Arsenal

En dus willen ze bij The Foxes graag nog wat geld ontvangen voor de middenvelder. Volgens The Atletic is Arsenal alvast heel concreet.

The Gunners willen doorduwen onder impuls van coach Mikel Arteta. Met onder meer Real Madrid zijn er ferme kapers op de kust, maar het ziet er naar uit dat het wel degelijk Arsenal gaat worden.