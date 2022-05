De toekomst van Youri Tielemans is alvast niet bij Leicester City

Nu dat het seizoen erop zit in de Premier League komt de zomertransferperiode dichterbij. Eén van de spelers die waarschijnlijk andere oorden gaat opzoeken is Youri Tielemans.

Youri Tielemans gaat zijn laatste contractjaar in bij Leicester City. Tot op heden zijn beide partijen nog geen contractverlenging overeengekomen waardoor een vertrek er zit aan te komen. Zeker als Leicester City niet wilt dat hun Rode Duivel volgende zomer gratis de deur achter zich dicht doet.

Volgens het Engels The Telegraph is Arsenal de meest concrete piste. De trainer van Arsenal, Mikel Arteta, heeft aan zijn bestuur laten weten dat ze het onderste uit de kan moeten halen om de middenvelder binnen te halen.

Arsenal is niet de enige gegadigde want er is ook sprake van dat Manchester United en Real Madrid wel iets zien in het jeugdproduct van Anderlecht.