'Dit bod heeft Barça naar Beieren gestuurd om Lewandowski naar Spanje te halen'

Het is FC Barcelona menens om Robert Lewandowski naar Camp Nou te halen. De Catalaanse grootmacht heeft een formele telegram naar Beieren gestuurd. Al is Bayern München voorlopig niet van plan om toe te happen.

Volgens BILD heeft FC Barcelona een bod van 32 miljoen euro - en dat kan via bonussen oplopen tot 37 miljoen euro - uitgebracht op Robert Lewandowski. Maar Bayern München houdt voorlopig het been stijf.

Der Rekordmeister beseft ondertussen dat de Pool onhoudbaar is, maar wil pas rond de tafel gaan zitten van zodra er veertig miljoen euro op tafel komt. Het is nog maar de vraag of Barça aan die eis kan voldoen.