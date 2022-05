Gareth Bale wou zich helemaal onpopulair maken bij Real Madrid

Dat het al een hele tijd niet botert tussen Real Madrid en Gareth Bale is nog zacht gezegd. Zijn contract loopt binnenkort af en hij wou wel een heel opmerkelijke overstap maken.

Volgens Cadena COPE is de international Wales door zijn zaakwaarnemers aangeboden bij Atlético Madrid. Het antwoord van Diego Simeone liet naar het schijnt ook aan duidelijkheid niets te wensen over. Atlético waardeerde de toenadering, maar Bale paste niet in de plannen. En dus moet Bale verder zoeken.

Bale speelde dit seizoen slechts 7 wedstrijden voor Real Madrid waarin hij één keer tot scoren kwam. Allerhande blessures (rug, knie en corona) zorgde ervoor dat hij meer in de tribunes zat dan op het veld.