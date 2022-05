Hein Vanhaezebrouck verklaart waarom de contractonderhandelingen aansleepten: "Omdat ik wat antwoorden wilde krijgen en wat actie wilde zien"

Hein Vanhaezebrouck was te gast in de laatste aflevering van Extra Time van het afgelopen seizoen. Hij sprak onder andere over zijn contractverlenging en waarom deze een tijdje aansleepte.

Vanhaezebrouck en AA Gent gaan langer met elkaar door. Beide partijen maakten een tijd terug bekend dat het contract met twee jaar is verlengd. "Voor mij was het duidelijk: Gent was dé optie in België", vertelde hij. "Er waren ook opties voor een job in het buitenland, maar dat is nog niet aan de orde. Omdat mijn zoon volgend jaar aan de universiteit begint."

Het leek er een tijd op dat beide partijen een eind gingen zetten aan hun samenwerking. Want de onderhandelingen sleepten lang aan. "Het heeft eventjes geduurd met Gent, omdat ik wat antwoorden wilde krijgen en wat actie wilde zien. Ik wilde ook weten welke plannen de voorzitter en de manager met de club hadden. Gingen ze stoppen? Gingen ze verkopen? Uiteindelijk hebben ze beslist om nog een tijd aan het roer te blijven staan", sloot Vanhaezebrouck af over de contractonderhandelingen.

AA Gent kende een mooi parcours in Europa, maar in de competitie duurde het even tot de motor aansloeg. Uiteindelijk grepen ze net naast Play-Off 1, maar wonnen wel Play-Off 2 en het hoogtepunt was natuurlijk de bekerwinst tegen Anderlecht.