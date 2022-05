Cyriel Dessers over zijn toekomst: "Dat kan bij Genk, Feyenoord, maar evengoed ergens totaal anders zijn"

Cyriel Dessers wordt gehuurd van Genk en kan definitief naar Rotterdam verhuizen als de nummer drie in de Eredivisie de aankoopclausule die in het contract staat (4 miljoen euro) betaalt. Indien het niet tot een definitieve overgang komt, keert de spits gewoon terug naar België.

Cyriel Dessers begon het seizoen bij Genk, maar het werd al snel duidelijk dat concurrent Paul Onuachu ging blijven. De boomlange spits kreeg sowieso de voorkeur waardoor Dessers op zoek ging naar een oplossing. Op de laatste transferdag was hij op het vliegtuig richting Leganes in de Spaanse tweede klasse, maar uiteindelijk werd het alsnog Nederland en niet Spanje.

De spits wordt nu gehuurd door Feyenoord van Genk waar zijn contract tot 2024 loopt. Binnen de overeenkomt met de Rotterdammers staat een aankoopclausule van vier miljoen euro die ze kunnen uitgeven om Dessers definitief naar Nederland te halen. Als dit niet het geval is, keert de spits terug naar Genk die in tegenstelling tot Feyenoord weinig succes kende dit seizoen.

"Een stap terug wil ik het zeker niet noemen, want ik kijk nog steeds met respect naar Genk. We hebben met Feyenoord gewoon een fantastisch jaar gehad, zowel in de competitie als Europees en we ziijn ook volgend seizoen zeker van de Europese groepsfase. Ik ben hier gelukkig, maar ik ben even benieuwd als jullie waar ik over een maand aan de voorbereiding zal beginnen: dat kan bij Genk zijn, Feyenoord, maar evengoed ergens totaal anders. Dat zijn zorgen voor na volgende week, hopelijk met de Conference League op zak", vertelt Dessers in een interview met Het Nieuwsblad.