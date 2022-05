Staartploeg uit 1A is opvallende voorstander van nieuw competitieformat

Het idee om het aantal ploegen in de Jupiler Pro League te doen afnemen naar 14 heeft ook zijn voorstanders.

Dat de grotere clubs voorstander zijn van dit nieuwe format was wel te verwachten. Bij de kleinere clubs is de weerstand groot. François Mazzara van supportersclub 'Les Rouge & Noir' van Seraing ziet echter wel graten in het nieuwe competitieformat.

“Het knock out-systeem om de dalers aan te duiden zal voor veel suspens zorgen”, vertelt Mazzara in Het Laatste Nieuws. “Dat is toch beter dan clubs die meer dan een maand nergens meer voor spelen, zoals Standard dit seizoen.”

“Oké, je riskeert sneller te degraderen, maar de kans om te promoveren is ook groter. Het belangrijkste is dat er geen gesloten competitie komt, zodat je als kleine club altijd kan dromen.”