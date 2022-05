Deze ex-spelers van de Jupiler Pro League werden landskampioen in hun nieuwe club

Het voetbalseizoen komt in een groot deel van Europa tot een einde. Kampioenen zijn bekend en in sommige gevallen hebben Belgen en ex-spelers van de Jupiler Pro League hierbij geholpen. Hieronder een overzicht met de competities waar de landskampioen vast staat.

Spanje: Real Madrid is voor de 35ste keer landskampioen in Spanje. Thibaut Courtois speelde hierbij een grote rol tussen de palen. Ook Rode Duivel Eden Hazard speelt bij 'Los Blancos', maar door blessures kwam hij dit seizoen nauwelijks in actie.

Frankrijk: In de Ligue 1 is het sterrenelftal van PSG opnieuw kampioen. Vorig seizoen was Lille de beste, maar dit seizoen was de ploeg van Messi oppermachtig. Binnen de selectie vinden we Abdou Diallo terug. De Senegalees speelde in het seizoen 2015-2016 voor Zulte Waregem. Hij kwam toen 35 keer in actie op de Belgische velden.

© photonews

Duitsland: Bayern München is voor de 10de keer op rij landskampioen. Met Joshua Zirkzee is er een speler van Bayern München actief in de Jupiler Pro League. Al bracht de Nederlander niets bij aangezien hij heel het seizoen voor Anderlecht uitkwam.

Portugal: Chancel Mbemba won dit seizoen de dubbel met FC Porto. De ex-speler van Anderlecht is een vaste waarde centraal achterin in de defensie met Pepe. De Congolese verdediger scoorde twee doelpunten met de landskampioen.

© Photonews

Oostenrijk: Red Bull Salzburg was ook dit seizoen te sterk voor de concurrenten. De ploeg pakte de dubbel in Oostenrijk. Landgenoot Ignace Van der Brempt viel slechts zes keer in voor de landskampioen.

Turkije: Stefano Denswil en Gervinho zijn twee spelers met een verleden in onze competitie. Denswil kwam vijf jaar in actie voor Club Brugge. Gervinho werd in 2004 door Waasland Beveren uit Ivoorkust gehaald. De Spits werd hier opgeleid en brak door in de eerste ploeg. Beide spelers werden kampioen met Trabzonspor in Turkije.

Griekenland: Olympiacos Piraeus kroonde zich voor de 47ste keer tot landskampioen. De Nigeriaan Henry Onyekuru, met een verleden in Eupen en Anderlecht, viel 14 keer in voor de Griekse kampioen. Momenteel is de aanvaller out met een blessure.

Denemarken: Kopenhagen werd voor de 14de keer Deens kampioen. Paul Mukairu vorig seizoen nog actief bij Anderlecht speelde een rol als invaller bij de landskampioen. Middenvelder Lukas Lerager speelde in 2017 één seizoen voor Zulte Waregem. De Deen is er een vaste waarde op het middenveld.

© photonews

Polen: Antonio Milic werd samen met Lech Poznan kampioen van Polen. De Kroaat, met een verleden bij KV Oostende en Anderlecht, kwam 25 keer in actie. In totaal deed hij de netten vier keer trillen voor de landskampioen.

Servië: Rode Ster Belgrado eindige net boven Partizan Belgrado in de stad. Bij de landskampioen vinden we Richairo Živković. De Nederlander heeft een verleden bij KV Oostende waar hij in totaal 58 keer in actie kwam. In Servië heeft de aanvaller eerder een rol als invaller.

© photonews

Bulgarije: Bij de Bulgaarse kampioen Ludogorets vinden we Sergio Padt, Igor Plastun en Olivier Verdon terug. Sergio Padt en Igor Plastun kwamen drie seizoenen lang in actie voor AA gent. Beide spelers stonden wekelijks in de basis in Bulgarije. Olivier Verdon werd in 2019 negen maanden lang verhuurd aan KAS Eupen. Sinds september 2020 speelt de verdediger voor Ludogorets.

Hongarije: Ferencvaros is voor de vierde keer op rij de sterkste in Hongarije. Binnen de selectie hebben we vier bekende namen. Marko Marin, ex-speler van Anderlecht stopt aan het einde van het seizoen met voetballen. Middenvelder Anderson Esiti verliet in de zomer van 2019 AA Gent voor PAOK Saloniki. Afgelopen winter maakte de Nigeriaan de overstap naar Ferencvaros. Broers Ryan en Samy Mmaee werden beide opgeleid bij Standard en zijn nu beiden basisspelers bij de Hongaarse kampioen.

© photonews

Tsjechië: Viktoria Pilsen is voor de zesde keer kampioen. Aanvaller Tomas Chory is een vaste waarde in Tsjechië en kent een verleden bij Zulte Waregem, al kwam de Tsjech slechts 14 keer in actie in België.

Roemenië: CFR Cluj werd kampioen in de Roemeense competitie. Bij de landskampioen hebben we drie bekende namen. Karlo Letica trok vorige zomer tranfervrij van Club Brugge naar Roemenië. De doelman moest echter vrede nemen met een plaats op de bank. In de Championship Play-Offs stond hij wel vier keer tussen de palen. Aanvaller Alexandru Chipciu kwam in de zomer van 2016 aan in Anderlecht, maar tegenwoordig zit de Roemeen op de bank van Cluj. Verdediger Cristian Manea werd in het verleden twee seizoenen lang gehuurd door Moeskroen van Apollon Limassol. Nu is hij een vaste waarde van de kampioenenploeg.

Slowakije: Slovan Bratislava is voor de 11de keer Nationaal kampioen. Ivan Saponjic, ex-speler van Zulte Waregem speelt sinds januari in de spits bij Bratislava. Aleksandar Cavric was een vaste waarde op de rechtsbuiten. De Serviër speelde tussen 2014 en 2016 voor Genk. Ibrahim Rabiu maakte in 2017 de overstap van Gent naar de Slowaakse kampioen. In België speelde de Nigeriaan slechts acht wedstrijden. Uche Agbo heeft ook een verleden in onze competitie. De middenvelder trok in 2017 voor 2,5 miljoen euro naar Standard. Sinds september 2021 verdedigt hij de kleuren van Slovan Bratislava.

Cyprus: In de Cypriotische voetbalcompetitie werd Apollon Limassol kampioen. Binnen de selectie vinden we verschillende oude gezichten die de ploeg naar hun vierde landstitel holpen. De bekendste naam is Amine Khammas. De 23-jarige verdediger werd opgeleid in Genk, alvorens voor Lommel, Waasland-Beveren en Apollon Limassol te spelen. Met Rangelo Janga hebben we diep in de spits een ex-speler van Gent. De 30-jarige aanvaller speelde slechts zes maanden in België. Middenvelder Arnaud Djoum groeide in Brussel op en doorliep de jeugdreeksen van FC Brussels en Anderlecht.

Luxemburg: Net over de grens werd Dudelange voor de 16de keer kampioen van Luxemburg. In de selectie zien we veel namen met een verleden in België. Samir Hadji en Filip Bojic speelden samen tussen 2019 en 2020 voor Virton in 1B. Middenvelder Charles Morren ruilde in de zomer van 2019 Union SG in voor een avontuur bij Dudelange. Verdediger Kobe Cools vertrok in 2019 van de jeugdopleiding van Anderlecht voor Luxemburg.

Noord-Ierland: Christy Mazinga is samen met Linfield voor de 55ste keer landskampioen. De spits met een verleden bij La Louvière, Dessel Sport en Chatelet-Farcie scoorde dit seizoen 17 keer voor de kampioen van Noord-Ierland.