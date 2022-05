Rode Duivels kunnen in het Midden-Oosten een Afrikaans land tegenover zich krijgen als voorbereiding voor het WK

België zet de puntjes op de i voor het WK van 2022. De Duivels zouden naar een ander land in het Midden-Oosten kunnen reizen dat dicht bij Qatar ligt en tegen een Afrikaans land spelen.

Zoals bekend stemt Roberto Martinez zijn voorbereidingswedstrijden graag af op het type tegenstander waarmee hij in de groepsfase te maken zal krijgen. Aangezien de Duivels bijvoorbeeld in de groepsfase van het WK 2022 tegenover Marokko zullen staan, zou de federatie een voorbereidingswedstrijd tegen een Afrikaanse tegenstander moeten organiseren. Dit moet gebeuren in de dagen voor de aftrap van het WK in Qatar. Voor de gelegenheid zullen de Duivels naar het land reizen voor de wedstrijd.

Volgens de informatie van het Franstalige 'La Dernière Heure' zijn er drie potentiële tegenstanders voor een vriendschappelijke wedstrijd op 17 of 18 november: Kameroen, Egypte en Tunesië. De wedstrijd zou niet in Qatar plaatsvinden maar in Bahrein, een klein emiraat dicht bij Saoedi-Arabië.