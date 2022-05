Gillet over transfer naar Anderlecht: "Mijn vrienden vragen of ik een idioot ben"

Guillaume Gillet gaat volgend seizoen aan de slag bij de beloften van RSC Anderlecht in 1B.

Volgend seizoen zullen de beloftenteams in 1B minstens één speler ouder dan U23 mogen opstellen. Anderlecht trok daarvoor Guillaume Gillet aan. “Het is waar dat mijn vrienden in het buitenland mij gevraagd hebben of ik niet een beetje een idioot was om op 38-jarige leeftijd een team van tieners te gaan versterken”, zegt Gillet bij RTBF.

Gillet kijkt enorm uit naar het project. “Ik ga deze jongeren op en naast het veld begeleiden en mijn ervaring aan hen overdragen. Ik ga ze de kleine kneepjes van het vak leren.”

De kneepjes, maar niet de vuile fouten, ook al telt in voetbal vooral het resultaat. “Het doet me denken aan Georges Leekens die in Gent tegen ons zei: 'Geen getik en getik: we staan 1-0 voor, we sluiten de boel, we pakken onze koffers en we vertrekken!' Uiteindelijk had hij geen ongelijk...”