Trekt Ferran Jutgla naar Club Brugge? Spits nummer 13 op vier seizoenen tijd voor Blauw en Zwart

Afgelopen seizoen telde Club Brugge met Bas Dost en Wesley Moraes twee echte spitsen in de kern. Overtuigen deden ze niet waardoor Noa Lang en Charles De Ketelaere deze rol op zich namen. Maar ook hier zag je dat Lang graag op het veld rondzwerft en De Ketelaere geen echte negen is.

Ferran Jutgla van FC Barcelona staat dicht bij een overstap naar Club Brugge. De Spanjaard moet volgend seizoen de nieuwe diepe spits worden waarnaar Blauw en Zwart al jaren zoekt. Elk seizoen zien we tegenwoordig een nieuwe nummer negen bij de landskampioen omdat niemand voldoet aan de verwachtingen.

Ook dit seizoen konden Bas Dost en Wesley Moraes niet overtuigen. De Braziliaan speelde nauwelijks onder Clement en besloot de huurovereenkomst vroegtijdig stop te zetten. Noa Lang en Charles De Ketelaere werden tot gevolg steeds vaker als spits gebruikt, terwijl Bas Dost op de bank verdween.

Exit

In de winter werd op vraag van de nieuwe coach Alfred Schreuder, Sargis Adamyan gehaald. De Armeniër werd voor de rest van het seizoen gehuurd van Hoffenheim en keert nu terug naar Duitsland. Ook Bas Dost, einde contract, vertrekt deze zomer transfervrij.

Voor volgend seizoen is het zoeken naar nieuwe namen. Adamyan en Dost zijn weg, terwijl Lang en De Ketelaere op de nodige buitenlandse interesse kunnen rekenen. De 20-jarige Daniel Pérez, actief bij Club NXT kan misschien voor een oplossing zorgen voorin, maar een vaste waarde in de eerste ploeg komt te vroeg.

Huurperiode

Michael Krmencik en David Okereke keren terug van een huurperiode, maar of zij een toekomst hebben bij Blauw en Zwart valt af te wachten. Loïs Openda keert na een succesvolle periode bij Vitesse terug naar Club Brugge, maar de spits liet eerder weten graag een stap hogerop te zetten (lees hier). De kans is dus reëel dat de Rode Duivel volgend seizoen elders speelt.

Met Ferran Jutgla zou Club Brugge voor de 10de keer op vier seizoenen tijd een spits halen. Hieronder een overzicht van alle nummers negen die de laatste jaren langs Jan Breydel zijn geweest, maar nooit zijn kunnen doorbreken of blijven.

Gehaald

Kaveh Rezaei: In de zomer van 2018 voor vijf miljoen euro gehaald bij Charleroi. Spelen deed de spits maar vier keer voor Club Brugge (1 doeplunt).

Mbaye Diagne: Werd in de zomer van 2019 op huurbasis gehaald van Galatasaray. De Senegalees kwam door zijn slechte gedrag slechts negen keer in actie (4 doelpunten).

Amadou Sagna: De intussen 22-jarige aanvaller werd in 2019 gehaald met het oog op de toekomst, maar de jonge spits kwam nooit in actie. De Senegalees trekt volgend seizoen naar Chamois Niort (0 doelpunten).

David Okereke: De Nigeriaan werd in 2019 voor acht miljoen euro naar Brugge gehaald. Maar een echte doelpuntenmaker is hij niet. Afgelopen seizoen werd de spits verhuurd aan Venezia FC. Okereke telt bij de landskampioen 15 goals na 70 wedstrijden (15 doelpunten).

: Als een groot talent onthaalt, maar doorbreken deed hij nog niet. De Senegalees werd ondertussen verhuurd aan Stade Brestois en Charleroi. Voor Blauw en Zwart kwam de 20-jarige Badji 32 keer in actie (7 doelpunten).

: De Tsjech werd voor zes miljoen euro naar België gehaald omdat Club Brugge nood had aan een doelpuntenmaker. In totaal kwam hij slechts 19 keer in actie (3 doelpunten).

: Hoewel de Nederlander zijn doelpunten maakt, past hij niet binnen het gewenste profiel van de landskampioen. De aanvaller speelde tot nu toe 56 keer in het shirt van Brugge (24 doelpunten).

: Na een succesvolle eerste periode bij Club Brugge, besloot de directie van Blauw en Zwart om de Braziliaan op huurbasis terug te halen. Maar Philippe Clement rekent niet op de spits en verlaat Jan Breydel vroegtijdig (0 doelpunten).

Sargis Adamyan: Op vraag van Alfred Schreuder werd Adamyan naar Brugge gehaald. De coach kende de kwaliteiten al van zijn periode bij Hoffenheim. Hij kwam 16 keer in actie dit seizoen (6 doelpunten).

Al aanwezig

Naast alle gehaalde spelers liepen er ook al een paar namen rond in Brugge. Maar ook zij waren geen vaste waarde diep in de spits.

Jelle Vossen: Speelde tussen 2015 en 2020 voor Blauw en Zwart. Vanaf het jaar 2018 kwam de Belg maar 16 keer in actie (5 doelpunten).

Emmanuel Dennis: De Nigeriaan speelde tussen 2018 en zijn vertrek in 2021, 55 keer voor Club Brugge. Dennis wou niet langer in België blijven en vertrok naar FC Keulen (17 doelpunten).

Loïs Openda: De jonge Belg loopt al sinds 2015 rond in Brugge, maar de laatste twee seizoenen werd hij uitgeleend aan Vitesse. Voor de landskampioen kwam de kersverse Rode Duivel 35 keer in actie (4 doelpunten).

Club Brugge heeft de afgelopen jaren veel geld uitgegeven aan spitsen, maar veel heeft het voorlopig niet opgeleverd. Met Ferran Jutgla hopen ze hun nieuwe nummer negen te hebben gevonden.