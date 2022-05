"Hoefkens heeft niets te verliezen, Mechelen en Kortrijk zullen geïnteresseerd blijven"

Club Brugge haalt de opvolger voor Alfred Schreuder in eigen rangen: assistent Carl Hoefkens wordt gepromoveerd. Een goede keuze?

"Carl Hoefkens heeft niets te verliezen. Zelfs als je na een paar maanden buitenvliegt, staat er op jouw cv: T1 van Club Brugge", aldus Gert Verheyen in zijn analyse in Het Nieuwsblad.

Gepolst

"Afzakken kan je dan nog altijd, KV Mechelen of KV Kortrijk zullen geïnteresseerd blijven. Wat je niet bij voorbaat weet: hoeveel krediet geeft de groep? Bekijken ze hem als Hoefkens of als Kareltje?"

"Het gaat om leiding geven. Er zijn altijd extrasportieve zaken, mannen die het uithangen, ... Of dat bij Club minder is? Mogelijk is dat bij Club Brugge makkelijker, ja. Ze zullen bij Mignolet en Vanaken wel eens gepolst hebben wat ze van Hoefkens vinden zeker?"