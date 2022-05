Ivan Perisic (ex-Club Brugge) vervolgt loopbaan in Londen

Antonio Conte wou de Kroatische flankaanvaller, na hun geslaagde samenwerking bij Inter, maar al te graag naar Tottenham halen en dat is nu ook gelukt. De voormalige speler van Club Brugge weigerde een (verbeterde) contractverlenging bij Inter en zal voor twee seizoenen tekenen in Noord-Londen. Volgens Fabrizio Romano is de transfer in kannen en kruiken, en is het enkel wachten op de officiële mededeling van beide ploegen.

De 33-jarige Kroaat kwam dit seizoen net tekort voor de Scudetto met Inter, dat op 2 punten van stadsrivaal Milan strandde. Perisic speelde in totaal 7 seizoenen in Milaan, waar hij een Scudetto (2020/2021), Italiaanse Supercup (2021) en na dit seizoen ook een Italiaanse beker achter zijn naam mocht zetten. Twee jaar geleden werd hij voor een seizoen uitgeleend aan Bayern München, waar hij meteen de Champions League won.

Ivan Perisić’s set to join Tottenham, here we go! Full agreement set to be signed on a two year deal. Inter have received final communication. 🚨🇭🇷 #THFC



Medical could take place next week in London, once everything will be signed. Antonio Conte wanted Ivan as priority. pic.twitter.com/9s9Drlauha