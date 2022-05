🎥 Troostprijs voor Salah: Egyptenaar krijgt award voor goal van het seizoen in Premier League

Lange tijd werd er gespeculeerd over een mogelijke quadruple maar uiteindelijk blijven Liverpool en Mo Salah achter met slechts een League Cup en een FA Cup. Bovendien verloor Salah met Egypte de finale van de Afrika Cup én kon hij zich niet plaatsen voor het WK in Qatar, telkens verloor hij van het Senegal van Sadio Mané.

En hoewel de Premier League niet gewonnen werd, krijgt Salah toch nog een troostprijs. Zijn doelpunt tegen Manchester City aan het begin van het seizoen werd namelijk verkozen tot doelpunt van het seizoen. Hij bleef onder andere Ronaldo en Son voor in de verkiezing:

This is @MoSalah at his mesmerising, brilliant best! ✨



His solo strike against Man City is your @budfootball Goal of the Season 👏#PLAwards | @LFC pic.twitter.com/4W5xq1xJmj