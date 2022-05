🎥 Paul Onuachu is in het huwelijksbootje getreden en toont zijn dansmoves

Op persoonlijk vlak gaat het Paul Onuachu voor de wint. Zo is hij dit weekend in het huwelijksbootje getreden. Hij liet direct zien dat hij over de nodige dansbewegingen beschikt.

2022 is een mooi jaar voor Paul Onuachu op persoonlijk gebied. Zo won hij de Gouden Schoen, kwam hij 19 maal tot scoren in de Jupiler Pro League en tot slot trad hij dit weekend in het huwelijksbootje.

Onuachu en zijn kersverse bruid, Tracy, traden dit weekend in het huwelijk in Ghana. Aansluitend was er een groot feest waar Onuachu liet zien dat hij over de nodige dansmoves beschikt. Later volgt nog een tweede feest in Nigeria.