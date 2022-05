Anderlecht zal vandaag Felice Mazzu voorstellen op Neerpede

Het hing al een tijdje in de lucht maar nu is het ook definitief. Felice Mazzu tekent vandaag een contract bij RSC Anderlecht. Zo verlaat hij Union waar hij een fantastisch seizoen mee beleefde.

Als de laatste handtekeningen zijn gezet zal Felice Mazzu vandaag worden voorgesteld als de nieuwe trainer van Anderlecht. Dit weet Het Nieuwsblad. Dit weekend werd er nog zeer druk onderhandeld tussen alle partijen, maar de laatste komma's en punten zijn gezet. Het is nu nog wachten op de officiële handtekeningen.

Mazzu maakt niet alleen de overstap van Union naar Anderlecht. Zo volgen Laurent Deraedt (keeperstrainer), Sandro Salamone (videoanalist) en Thibaut Meyer (fysiektrainer) in zijn kielzog. Karel Geeraerts gaat Mazzu niet volgen want hij wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe hoofdtrainer van Union. Mazzu zijn nieuwe assist is Samba Diawara die overkomt van Sporting Charleroi.