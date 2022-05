Treurig nieuws vanop 't Kiel: bekendste materiaalman van het land, 'Joske' Van Hout, overleden

Treurig nieuws vanuit Beerschot: eremateriaalman 'Joske' Van Hout is vandaag op 89-jarige leeftijd overleden.

Beerschot vernam zopas het overlijden van ons clubicoon, Ere-materiaalmeester, Joske Van Hout.



We wensen de familie, vrienden, kennissen en de ganse Beerschotfamilie veel sterkte toe. Rust zacht Joske. 💜



Later meer. pic.twitter.com/JlUVittaUX — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) May 30, 2022

Bij de Kielse supporters was Van Hout, die in 2020 nog mee de promotie naar eerste vierde, immers populair. In datzelfde jaar werd 'Joske' in de beladen derby tegen Lierse in de bloemetjes gezet met het spandoek "Jos Van Hout. Van staal, van diamant, maar vooral van goud" en mocht hij die wedstrijd ook de aftrap geven. De iconische materiaalman lag al enkele maanden in het ziekenhuis, en is nu op 89-jarige leeftijd overleden.