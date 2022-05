Messi had het nog nooit meegemaakt: "Mijn kinderen begrepen het niet"

Het eerste seizoen van Lionel Messi bij PSG werd geen onverdeeld succes. De Argentijnse ster moest lang wennen in Frankrijk en de Parijzenaars kwamen weer niet in beeld om de Champions League te winnen na verlies tegen Real Madrid. Fluitconcerten werden zijn deel en dat had hij nog nooit meegemaakt.

In een interview met TyC Sports ging hij daar dieper op in. “Voor mij was het ook nieuw. In Barcelona was het me nog nooit overkomen, integendeel zelfs", zegt hij. “De woede die de fans hadden richting de spelers was begrijpelijk. Het is niet de eerste keer dat PSG op deze manier vroeg uit de Champions League wordt gegooid. Ik begrijp de woede omdat Neymar en ik twee prominente figuren zijn binnen het team.”

Het maakte het hem wel moeilijk. “Ik vroeg na afloop meteen of mijn kinderen er wat over hadden gezegd en of ze het gemerkt hadden. De waarheid is dat ik het niet leuk vond dat mijn familie het fluitconcert heeft moeten horen. Mijn kinderen begrepen er niets van. Ze beseffen dat soort dingen nog niet zo goed, maar ik weet dat ze iets aanvoelden.”

Zijn aanpassingsperiode duurde dan ook langer dan hij zelf verwachtte. “Het was best een moeilijk jaar eerlijk gezegd. Het was een grote verandering in mijn leven en het aanpassen ging niet gemakkelijk. Het was vooral voor Antonella en mij lastig na zoveel jaren in Barcelona, de kinderen hebben zich gelukkig snel aangepast aan hun nieuwe leven. Als ik terugdenk aan dit seizoen, denk ik meteen aan hoe ik de situatie kan keren. Ik weet dat het komend jaar anders wordt. Ik ben voorbereid op wat er gaat komen, ik ken de club, de stad en voel me op mijn gemak bij mijn teamgenoten.”