OFFICIEEL: Genk legt 18-jarige middenvelder uit Guinee vast voor vier jaar en stalt hem in 1B

Dimitri de Condé heeft een nieuw jong talent naar Genk gehaald. Een jonge middenvelder uit Guinee zal volgend seizoen in 1B te aanschouwen zijn bij de beloften van Genk.

KRC Genk heeft de transfer van de 18-jarige Ibrahima Sory Bangoura aangekondigd. Bangoura is een defensieve middenvelder die overkomt van de Johnson Académy Sport in Guinee. Duidelijk een transfer met het oog op de toekomst.

Dat is te merken aan de duur van zijn contract. Door een overeenkomst voor vier jaar te sluiten, onderstreept Genk het geloof in het potentieel van de speler. Ook gaat het hem niet meteen inzetten op het hoogse niveau: Bangoura krijgt in 1B de kans om te wennen aan het Belgische voetbal.

Le jeune footballeur guinéen, Ibrahima Sory Bangoura 🇬🇳 s'est engagé en faveur de RCC Genk 🇧🇪. Il a paraphé un contrat de 4 ans. pic.twitter.com/Rx2WfjJkbT — Footdafrique (@FootdAfrique) May 30, 2022

Volgend seizoen zullen de Genkse beloften immers in 1B uitkomen. Bangoura is één van de spelers die de kans krijgt om zich in die competitie te onderscheiden.