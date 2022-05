OFFICIEEL: KV Kortrijk neemt aanvaller definitief over na succesvolle huurperiode

Billal Messaoudi (24) speelt ook volgend seizoen in het Guldensporenstadion. De Algerijn heeft er een goed seizoen achter de rug en Kortrijk heeft de aankoopoptie die in het contract stond gelicht.

Billal Messaoudi werd het afgelopen seizoen gehuurd van het Algerijnse JS Saoura. Na een suucesvolle periode bij Kortrijk hebben de West-Vlamingen de aanvaller definitief overgenomen voor 800.000 euro. Daarnaast moet KVK bij een eventuele doorverkoop 50% van de transfersom afstaan aan JS Saoura.

Messaoudi kwam dit seizoen 19 keer in actie voor Kortrijk en was goed voor één doelpunt en drie assits. Hij ondertekende zonet een contract tot juni 2026 in het Guldensporenstadion.