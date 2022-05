Reeksvoorstellen Derde Amateur '22-'23: bekijk ze hier

Het seizoen is nog maar net afgelopen, maar Voetbal Vlaanderen communiceerde dinsdag alvast de reeksvoorstellen in Derde Amateur voor het seizoen '22-'23.

Derde Amateur A

VW Hamme, Eppegem, Tempo Overijse, HO Wolvertem Merchtem, Roeselare-Daizel, Avanti Stekene, Wervik, Anzegem, Wielsbeke, Drongen, Aalter, Rumbeke, Elene-Grotenberge, HO Kalken, Jong Lede, Voorde-Appelterre.

Derde Amateur B

Houtvenne, Eendracht Termien, Diest, Beringen, Wellen, Betekom, Wezel Sport, Nijlen, Sporting Kampenhout, Schoonbeek-Beverst, Zwarte Leeuw, Sint-Lenaarts, ASV Geel, Esperanza Pelt, Olympia Wijgmaal, Witgoor Sport.

Opmerking: Als Mandel United de barragewedstrijd voor behoud in Eerste Nationale alsnog uit handen geeft (heenmatch tegen Tubize-Braine eindigde op 6-2, terugwedstrijd volgt donderdag), degradeert Pepingen-Halle alsnog naar Derde Amateur A. In dat geval komt Eppegem volgend seizoen in eerste provinciale (Vlaams-Brabant) uit.