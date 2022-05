Zoals verwacht: Courtois haakt af voor de Nations League-wedstrijden

Een verrassing zal het wel niet zijn, maar Thibaut Courtois zal de interlandmatchen met de Rode Duivels aan zich voorbij laten gaan. De doelman heeft last van een pubalgie (pijn in de liesstreek) en mag op vakantie vertrekken en rusten.

Bij de nationale ploeg waren ze al langer op de hoogte van het probleem, maar ze wilden hem gisterenavond toch nog even zien. Na een korte check up werd het duidelijk dat de beste beslissing was om hem op vakantie te sturen. Met rust nu brengt hij het seizoensbegin bij Real Madrid niet in gevaar en ook met het oog op het WK in november en december bleek dit de beste beslissing.

Rouwig zal hij er alvast niet om zijn. Simon Mignolet krijgt nu zijn kans om in de vier matchen zijn kunnen te laten zien. Al zullen Koen Casteels en Matz Sels ook wel hopen om één van die matchen te krijgen. Waarschijnlijk wordt er ook nog een vierde keeper opgeroepen. Davy Roef en Hendrik Van Crombrugge mogen zich alvast gereed houden.