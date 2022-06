'Na Haaland richt Manchester City de pijlen op sensatie uit Serie A'

Manchester City versterkte zich in het tussenseizoen al met Erling Braut Haaland, maar Pep Guardiola wil nog meer kwaliteit.

Volgens de Italiaanse media heeft Manchester City de pijlen gericht op Rafael Leao. De Portugees was één van de drijvende krachten achter de landstitel van AC Milan. Ook I Rossoneri deden al pogingen om zijn contract open te breken, maar zonder succes.

De interesse van Manchester City is alvast concreet. Meer zelfs: The Citizens bereiden momenteel een bod voor op de 22-jarige speler. Voor de volledigheid: zijn contract in de Laars loopt tot medio 2024.