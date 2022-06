Na de komst van Felice Mazzu bij Anderlecht: mogelijk tweespalt bij de supporters

De overgang van Felice Mazzu van Union naar Anderlecht is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Bij de supporters van Anderlecht is er mogelijk een tweespalt na de komst van Mazzu bij Anderlecht. Dat zei Franck Eeckhout van supportersclub Hillegem in een interview voor De Ochtend bij Radio 1.

Volgend jaar is Felice Mazzu trainer van Anderlecht. De supporters zullen hem anders behandelen. "Felice Mazzu krijgt van de meeste supporters het voordeel van de twijfel", zei Franck Eeckhout van supportersclub Hillegem in een interview voor De Ochtend bij Radio 1. "Maar ik merk ook tweespalt", ging Eeckhout verder. "De voorstanders denken dat hij meteen prijzen gaat pakken, onafhankelijk van het soort voetbal dat op de mat wordt gebracht. Zij snakken naar prijzen, maar ik wil mooi voetbal zien en dat de jeugd een kans krijgt. Mijn gevoel is dat het bestuur nu vooral prijzen wil pakken en dat het spel van ondergeschikt belang is."