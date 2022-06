Van degradatie met Waasland-Beveren naar Champions League: "Tweede klasse was geen optie"

Na de degradatie van Waasland-Beveren zochten heel wat spelers andere oorden op. Zo verkaste Abou Koita naar STVV, terwijl Daan Heymans via een omweg langs Venezia in Charleroi belandde. Amine Khammas (23) koos op zijn beurt voor een Cypriotisch avontuur bij Apollon Limassol.

Cyprus staat niet meteen bekend als het voetballand bij uitstek, maar voor Amine Khammas was de keuze snel gemaakt. Na de degradatie met Waasland-Beveren was de Marokkaanse linksachter toe aan een nieuwe uitdaging. "De beslissing was vrij makkelijk, want ik wilde niet in tweede klasse voetballen. Bovendien is Apollon Limassol een echte topclub in Cyprus."

Khammas mag terugblikken op een voortreffelijk eerste seizoen op het zonnige eiland. Zowel op als naast het veld liep alles op wieltjes. "Het is er heerlijk om te leven. Een prachtig eiland, waar de zon altijd schijnt. De mensen zijn er erg vriendelijk en kunnen perfect Engels, wat de integratie van mijn vrouw en mij zeker bevorderd heeft. Maar belangrijker is dat we de titel konden pakken, wat voor Limassol allesbehalve evident was. Ze waren er de laatste vijf seizoenen al enkele keren dichtbij, maar het was voor de fans toch zestien jaar wachten op deze titel. Akkoord, er zijn hier geen clubs als Club Brugge of Anderlecht, maar een ploeg als Apoel, dat vaak Europees speelt, valt echt niet te onderschatten. Het gaat er hier alleszins minder fysiek aan toe dan in België", vertelt Khammas, die dezer dagen tijd doorbrengt met zijn familie in Antwerpen.

Champions League

Na het behalen van de titel lichtte Apollon Limassol de optie in het contract van Amine Khammas, waardoor de ex-speler van Racing Genk tot medio 2024 verbonden blijft aan de Cypriotische club. Toch houdt Khammas alle opties open. "Ik heb een heel goed seizoen doorgemaakt. Ik ben blij met het niveau dat ik gehaald heb. De club weet dat ik eventueel een stap wil maken. In een vrij ervaren kern ben ik een van de weinige jongens waaraan ze nog een mooie transfersom kunnen overhouden, dus zijn ze bereid om mee te werken."

"Al zal ik niet zomaar weggaan, want met Limassol spelen we volgend seizoen voorronde van de Champions League. In het slechtste geval belanden we in de groepsfase van de Conference League. Ik hoor dat er wel wat interesse is, maar op dit moment blijft het allemaal oppervlakkig. Ik heb de voorbije jaren al geleerd dat een transfer heel snel kan gaan, maar ook erg lang op zich kan laten wachten. Ik zou hoe dan ook zonder tegenzin terugkeren naar Cyprus. Ik ben er heel graag en nooit eerder ben ik in zo'n hechte en goede spelersgroep beland."