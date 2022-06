Na spraakmakend interview van Noa Lang heeft bondscoach tip: "Hij denkt dat hij de beste is, maar moet nog veel leren in gedrag en discipline"

Het Laatste Nieuws publiceerde eerder deze week een spraakmakend interview met Noa Lang. De international van Oranje sprak daarin onder meer zijn ongekend hoge ambities uit. Zo zou Lang de Champions League willen winnen, net als de Gouden Bal.

Op de persconferentie van donderdag kreeg Louis van Gaal ook enkele vragen voorgeschoteld over de flankaanvaller van Club Brugge. De bondscoach van Oranje beantwoordde die op zijn geheel eigen manier. "Hij kan de wereldtop bereiken, maar dan zal hij toch nog wat moeten bijleren qua gedrag en discipline."

"Los daarvan heeft hij ongelooflijke creatieve kwaliteiten. Hij kan een wedstrijd openbreken met één actie, een kwaliteit die niet veel spelers hebben", aldus Van Gaal. "Misschien denkt hij dan dat hij de beste speler is, maar hij nog veel leren in gedrag en discipline."

Noa Lang (22) debuteerde in oktober vorig jaar onder Van Gaal in Oranje. Intussen heeft de ex-Ajacied drie caps op de teller. Tegenwoordig kiest Louis van Gaal voor een 3-4-1-2-systeem, wat in het nadeel speelt van Noa Lang.