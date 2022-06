🎥 Nations League: Spanje vergeet zichzelf te belonen tegen Portugal, Haaland andermaal beslissend voor de Noren

Donderdag werd over gans Europa de nieuwe campagne van de Nations League op gang getrapt. De meest in het oog springende affiche was ongetwijfeld de derby tussen Spanje en Portugal. Overzicht van een drukke Nations League-avond.

Spanje-Portugal: 1-1

Iets voorbij halfweg de eerste helft kwam Spanje verdiend op voorsprong. Een ijzersterk spelende Gavi zette een snelle tegenstoot op. Sarabia bediende Morata, die randje buitenspel de 1-0 in doel legde. Soler had niet veel later de kans op de 2-0 aan de voet, aan de overkant miste Silva een mogelijkheid op de gelijkmaker.

Na de pauze moest Spaans doelman Simon alles uit de kast halen om Leao van de 1-1 te houden. Portugal gooide voor de laatste dertig minuten Cristiano Ronaldo in de strijd, maar het was een andere invaller die de Portugezen een gevleid punt bezorgde. Horta werkte koelbloedig af na een zeldzame vloeiende combinatie én matig defensief werk bij Spanje.

قووووووووووووووووووووووووول اول موراتا مرتدة رااااااائعة 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🔥🔥🔥🔥🔥 FULL HD pic.twitter.com/nxwis5bZTE — GIF24F (@GIF24F) June 2, 2022

Tsjechië-Zwitserland: 2-1

In de andere partij in deze groep kon Tsjechië de drie punten thuis houden tegen Zwitserland. Op slag van rust kon Okafor de vroege openingstreffer van Kuchta uitwissen. Nog voor het uur kwamen de Tsjechen voor de tweede keer op voorsprong. Een voorzet caprioleerde via de rug van Sow in doel, na aarzelen van doelman Sommer.

⚽️ OWN GOAL!



Djibril Sow’s own goal puts the Czech Republic back in front 🔴🔵. #NationsLeague#CZESUI | #Narodak

pic.twitter.com/7mdh7RhFtj — Fast Football Goals (@fastfootygoal) June 2, 2022

Servië-Noorwegen: 0-1

Noorwegen opent de campagne met een knappe zege in Servië. Na een vloeiende aanval zorgde wie anders dan Erling Haaland voor het enige doelpunt van de avond. Bij de Noren viel Genk-speler Kristian Thorstvedt een kwartier voor tijd in.

Nations League A

02/06/2022 20:45 Tsjechië - Zwitserland 2-1 02/06/2022 20:45 Spanje - Portugal 1-1

Nations League B

02/06/2022 20:45 Albanië - Rusland Geannuleerd 02/06/2022 20:45 Israël - IJsland 2-2 02/06/2022 20:45 Servië - Noorwegen 0-1 02/06/2022 20:45 Slovenië - Zweden 0-2

Nations League C

02/06/2022 18:00 Bulgarije - Noord-Macedonië 1-1 02/06/2022 18:00 Georgië - Gibraltar 4-0 02/06/2022 18:00 Cyprus - Kosovo 0-2 02/06/2022 20:45 Noord-Ierland - Griekenland 0-1

Nations League D