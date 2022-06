'Standard maakt opvallende trainerskeuze voor het beloftenelftal'

Het is nog steeds wachten op officieel nieuws vanop Sclessin over hoe de sportieve staff zal ingevuld worden.

777 Partners heeft zijn sportief directeur al, maar een trainer voor het eerste elftal is er bij Standard nog altijd niet aangesteld.

Volgens de kranten van Sudpresse zal Will Still vanaf volgend seizoen de beloftenploeg onder zijn hoede nemen, vergezeld van Kevin Caprasse als T2 en Arnaud Fransquet, de keeperstrainer van Seraing.

Een opvallende stap, want Still was tot nu toe immers T2 van het eerste elftal. Dat betekent dat hij ofwel plaats moet maken, ofwel voelt dat hij beter eieren voor zijn geld kiest.