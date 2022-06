Charleroi heeft héél groot nieuws: "Belangrijk moment voor ons én voor Wallonië, hoogtepunt van veel werk"

Groot nieuws vanuit Charleroi, waar ze volop bezig zijn met bouwen aan de toekomst. En dat levert op.

Charleroi heeft groot nieuws aangekondigd via zijn sociale media, namelijk dat de bouwvergunnen zijn ingediend en ondertekend.

De toekomstige ZebrArena moet volgens sterke man Mehdi Bayat een "tempel van spektakel" worden voor Charleroi.

"Dit is een belangrijk moment voor ons én voor Wallonië", aldus nog Bayat in een flitsend filmpje. Wanneer het stadion er helemaal zal staan is nog niet duidelijk.