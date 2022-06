Louis van Gaal niet te spreken over uitspraken van Memphis Depay

De Nederlandse bondscoach kan niet lachen met wat Memphis Depay op sociale media liet horen.

Op Instagram plaatste Memphis Depay een steunbetuiging aan het adres van Quincy Promes, maar voor Van Gaal is dit geen slimme zet.

“Trots op het feit dat je staande blijft terwijl mensen, die niets van je privéleven afweten, je veroordelen zonder dat er strafbare feiten zijn bewezen”, schreef Depay. “Er wordt van alles gezegd, maar je bent er en je doet je ding! Ik weet wat deze prijs voor je betekent en wat je er voor hebt moeten doen dit seizoen en dan scoor je ook nog de winnende goal!”

Promes wordt verdacht van drugshandel en poging tot moord. “Depay steunt Promes in een moeilijke situatie. Ik begrijp dat wel. Maar of het verstandig is, dat denk ik niet”, klonk het op de persconferentie van Oranje.