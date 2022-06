Sinan Bolat geeft uitleg voor opvallende transfer naar Westerlo

De Turkse topclub Fenerbahce leek Sinan Bolat binnen te halen, maar uiteindelijk koos de doelman voor Westerlo.

Sinan Bolat vertrekt transfervrij bij AA Gent en gaat aan de slag bij promovendus Westerlo. Hij tekende een contract voor vier seizoenen.

“Waarom ik voor Westerlo koos? Ik heb vroeger met Standard nog in het Kuipje gespeeld, dat zijn wedstrijden die me zijn bijgebleven”, zei Bolat bij RTV. “Je merkt aan alles dat de club enorm geëvolueerd is.”

“Ik kan niet ontkennen dat het langdurige contract me mee over de streep heeft getrokken. Het is een grote blijk van waardering. Andere clubs hengelden naar mijn komst en ik moet Fenerbahçe bedanken omdat het tot laatste snik pogingen heeft ondernomen om mij in te lijven.”