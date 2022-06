Cristiano Ronaldo verkozen tot speler van het seizoen bij Manchester United

Het was één van de transfers van de zomer van 2021: na drie seizoenen bij Juventus besloot Cristiano Ronaldo terug te keren naar de club die hem aan het grote volk toonde. Bij Man U heeft de Portugees een afwisselend seizoen achter de rug, miste hij verschillende wedstrijden en leek hij niet helemaal te passen in het systeem van Rangnick.

Maar Ronaldo blijft een spits van wereldklasse, en heeft dat keer op keer bewezen door Man U uit lastige situaties te halen, met name in de Champions League. Na een seizoen met 24 doelpunten werd de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar door de fans verkozen tot speler van het jaar.

𝗢𝘂𝗿 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼𝘂𝘁 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗿 👏



You've voted @Cristiano as our Sir Matt Busby Player of the Year 🤩🏠#MUFC | @adidasfootball