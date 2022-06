OFFICIEEL: Geen Vincent Kompany, wel Daniel Farke als nieuwe T1 van Borussia Mönchengladbach

Daniel Farke volgt Adi Hütter op bij Borussia Mönchengladbach. Ook Vincent Kompany stond lange tijd op de verlanglijst van de Duitse club, maar krijgt de functie als nieuwe T1 niet.

De Duitser Daniel Farke is zonet voorgesteld als de nieuwe coach van Borussia Mönchengladbach. Zijn voorganger Adi Hütter werd afgelopen seizoen in dienst genomen, maar zijn éénjarig contract werd niet verlengd. In de zoektocht naar een nieuwe T1 stond naast Daniel Farke ook Vincent Kompany op de lijst, maar de ex-Rode Duivel krijgt de functie niet. Waarschijnlijk zet hij zijn trainerscarrière verder bij Burley in Engeland.

De 45-jarige Daniel Farke kende drie seizoenen lang succes bij Norwich City en promoveerde met de club naar de Premier League, maar na tegenvallende resultaten werd de Duitser op straat gezet. In januari 2022 ging hij aan de slag bij het Russische Krasnodar, maar na minder dan twee maanden en nul officiële wedstrijden zette hij al een stap opzij. Nu tekent Farke een contract bij Borussia Mönchengladbach tot en met juni 2025.