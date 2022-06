Vertonghen mag voormalig wereldkampioen ontvangen in Lissabon: Götze op een zucht van Benfica

Mario Götze staat op het punt om PSV in te ruilen voor Benfica. Volgens de Portugese krant Record is de deal bijna rond.

Dat de Duitse creatieve middenvelder de Eindhovenaars na dit seizoen ging verlaten stond al langer vast, maar het is sinds kort dat de overgang naar Benfica in een stroomversnelling is geraakt. Götze heeft een ontsnappingsclausule van amper 4 miljoen euro in zijn contract staan bij PSV, die de Portugezen met plezier willen betalen. Volgens Record zou een persoonlijk akkoord al eerder bereikt zijn.

Zo komt er een einde aan het 2-jarige tijdperk van Götze in Eindhoven, die er in totaal 1 beker en 1 supercup veroverde. In twee jaar Nederland kwam de ex-wereldkampioen aan 17 doelpunten en 13 assist in 71 wedstrijden voor PSV.