Lof van de kapitein: "Clement heeft hier iets sterks neergezet"

In een interview met de Franse sportkrant L'Equipe, was AS Monaco-kapitein Wissam Ben Yedder lovend over zijn trainer Philippe Clement.

Clement kwam in het midden van het seizoen binnen bij AS Monaco en kon na een lastige start toch nog een derde plaats afdwingen in de Ligue 1, goed voor een ticket voor de Champions League-voorronde. En hoewel kapitein Wissam Ben Yedder meermaals de deur op een kier had gezet voor een mogelijke transfer, deels ook de reden waarom vorige trainer Niko Kovac mocht beschikken, looft hij zijn nieuwe trainer nu bij L'Equipe. "Hij is belangrijk binnen de groep en smeedt menselijke banden met de spelers. Tien wedstrijden voor het einde vroeg hij wat het probleem was. Hij sprak ons individueel aan, vroeg me om meer te doen en het team te leiden. De volgende dag ging ik naar hem toe en zei ik dat ik er alles aan zou doen om ons doel te halen. Clement creëerde iets sterks", aldus Wissam Ben Yedder.