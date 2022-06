Mathijssen ziet mooie uitdaging voor Jonge Duivels: "Op 360 minuten ervan"

Het EK voor de Jonge Duivels wordt volgend jaar van 9 juni tot 2 juli gespeeld.

Op het EK wil trainer Jacky Mathijssen zich met zijn Jonge Duivels laten zien. Al heeft hij ook nog een andere uitdaging klaar.

“We staan op 360 minuten van de Olympische Spelen. Als we volgend jaar op het EK twee van onze groepswedstrijden én de kwartfinale winnen, dan hebben we een ticket voor Parijs 2024”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Ik hoop dat er binnen het Olympisch Comité mensen zijn die ons willen steunen, zoals ze dat zo goed doen voor individuele atleten en andere ploegsporten. Dan kunnen we een prachtige voorbereidende stage organiseren in maart en misschien ook nog eentje in de aanloop naar het EK. Daarvoor reken ik op hun hulp.”