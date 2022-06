Promovendus Premier League geïnteresseerd in voormalige KV Mechelen-speler

Het pas gepromoveerde Nottingham Forest wil de ploeg versterken met het oog op de loodzware Premier League die hen te wachten staat.

Nottingham Forest dwong via de Championship play offs promotie af naar de Premier League en eindigde op de 4e plaats in de Engelse tweede klasse. Er moet dus wel wat kwaliteit bijkomen om kans te maken op het behoud.

Volgens L'Equipe zou Forest geïnteresseerd zijn om Issa Kaboré over te nemen. De jonge rechtsback speelde in het seizoen 2020-2021 nog voor KV Mechelen (op uitleenbasis door Man City). Dit jaar werd de 21-jarige speler uitgeleend aan Troyes in de Ligue 1 waar hij 15e werd.

Nottingham Forest zou ook wel geïnteresseerd zijn in zo'n huurovereenkomst. Bij KV Mechelen was Kaboré nog goed voor 7 assists, in de Ligue 1 waren dat er nog 2 afgelopen seizoen.