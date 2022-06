Van Hanegem hard voor Rode Duivels en neemt het op voor Noa Lang: "Hij legt de lat hoog, is overtuigd van zichzelf"

Er is nog genoeg om over na te kaarten na de clash tussen de Rode Duivels en Oranje. Van Hanegem, oud-trainer van onder meer Feyenoord, AZ en Utrecht, doet dat dan ook.

In zijn column in het Algemeen Dagblad waarschuwt Willem van Hanegem voor overdreven euforie langs Nederlandse zijde. "De bondscoach zal zij ogen toch niet sluiten voor het erbarmelijke niveau dat de Belgen op de mat legden? Die waren zo ontzettend slecht", windt Van Hanegem er geen doekjes om.

Bij de Rode Duivels viel vooral de defensieve kwetsbaarheid op. "Ze hadden ook in de jaren dat ze tot de favorieten werden gerekend op EK's en WK's al te zwakke verdedigers, maar die zijn alleen maar slechter geworden", concludeert Van Hanegem.

Overigens stond de man die nog assistent-bondscoach was bij Oranje ook stil bij het recente ophefmakende interview van Noa Lang. "Je moet geen 23 Langs hebben op een eindronde, maar ééntje kan best. Hij legt de lat hoog, is overtuigd van zichzelf. Dan moet je presteren, anders krijg je de volle laag. Als Lang straks presteert, dan vonden de mensen die er schande van spreken het opeens zo mooi dat hij lekker authentiek is."