Franky Dury heeft te doen met Rode Duivel die niet mocht spelen

Bondscoach Roberto Martinez verraste met Romelu Lukaku te vervangen door Leandro Trossard.

Toen Romelu Lukaku geblesseerd uitviel koos de bondscoach om Leandro Trossard voor de leeuwen te gooien.

“Dat was een experiment”, is Franky Dury heel duidelijk in Het Nieuwsblad. “Manchester City speelt ook wel eens met De Bruyne als valse 9 en Liverpool doet het soms met Firminho. Dat kan renderen, maar hier toonde het aan hoe belangrijk Lukaku is voor de Duivels. Hij geeft leiding, gaat de strijd aan...We misten hem.”

Dury keek vooral op dat één van de spelers van Club Brugge niet tussen de lijnen kwam. “Zelf vond ik het jammer dat Charles De Ketelaere eens niet werd uitgeprobeerd als spits. Die kan een bal aannemen en combinaties opzetten, maar hij kan ook in de diepte aangespeeld worden. Hij is polyvalent.”