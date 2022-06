Philippe Clement lijkt middenvelder voor veel geld kwijt te spelen: 'AS Monaco en Real Madrid hebben akkoord over jonge Fransman'

De kans is groot dat de 22-jarige Aurélien Tchouaméni volgend seizoen niet meer voor Monaco uitkomt. De jonge Fransman was het afgelopen seizoen een vaste waarde onder Philippe Clement en zijn voorganger. Zijn huidige ploeg zou intussen een overeenkomst hebben gevonden met Real Madrid.

In de Spaanse hoofdstad zijn ze bereid ver te gaan voor de jonge middenvelder. Diverse bronnen spreken om een akkoord van 80 miljoen euro, exclusief bonussen. Volgens het Spaanse Marca zou Carlo Ancelotti de Fransman duidelijk hebben gemaakt dat hij een belangrijke rol zou spelen binnen de ploeg.

PSG en landgenoot Kylian Mbappé hadden Tchouaméni graag naar Parijs zien komen. Maar de middenvelder is overtuigd van het project en wil naar Madrid verhuizen.

🚨 The breakdown of Aurélien Tchouameni's move to Real Madrid: ➡️ €80m fee. ➡️ €15m in bonuses. ➡️ 19% tax [around €7m]. (Source: @Santi_J_FM ) pic.twitter.com/MfmzPeJPCs

🚨 Carlo Ancelotti made a personal call to Aurélien Tchouameni and told him he will be key to his plans. 📞



That was an important factor for the French midfielder when he decided to join Real Madrid.



(Source: @marca) pic.twitter.com/YQSYTIBo5j