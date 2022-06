Liverpool in polepositie om rechtsback binnen te halen

Liverpool ligt in polepositie om een rechtsback van Aberdeen binnen te halen. Dat meldt Sky Sports.

Sky Sports weet dat Liverpool in polepositie ligt om Calvin Ramsay van Aberdeen binnen te halen. De rechtsback heeft nog een contract tot in 2024.

Bij Aberdeen speelde Ramsay afgelopen seizoen 22 wedstrijden in de Schotse Premiership. Daarin was hij goed voor 1 goal en 5 assists. Volgens Transfermarkt is zijn transferwaarde 600 000 euro.

Ramsay zal bij Liverpool de concurrentie van Trent Alexander-Arnold en Neco Williams moeten aangaan.