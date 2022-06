Bale heeft geen zin om te verhuizen en wil daarom zelfs bij middenmoter aan de slag: "Ik kan bevestigen dat hij bij ons is aangeboden"

Cardiff City droomt ervan om Gareth Bale terug naar Wales te halen. Maar die droom wordt doorprikt door Angel Torres.

De voorzitter van Getafe windt er in de Spaanse media geen doekjes om. “Ik kan bevestigen dat Gareth Bale bij ons is aangeboden. Ik moet erover nadenken en het dossier bespreken met onze coach, maar zijn komst zal zeker overwogen worden.”

Bale kan transfervrij worden opgepikt nadat zijn contract in Madrid werd ontbonden. De Welshman maakte er echter nooit een geheim van dat het leven in de Spaanse hoofdstad zijn ding is. Door bij Getafe te gaan voetballen moet hij zelfs niet verhuizen.