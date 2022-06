Kogel is door de kerk: Union heeft opvolger Mazzu beet, donderdag voorstelling

Na het vertrek van Felice Mazzu richting Anderlecht wilde Union SG snel een nieuwe trainer aanstellen. Dat is nu ook gelukt.

Het was al even duidelijk dat huidig T2 Karel Geraerts topkandidaat was om Félice Mazzu te gaan opvolgen bij Union.

Geraerts

Nu is dat volgens Het Nieuwsblad ook zeker. De zaak zou beklonken zijn en Geraerts wordt donderdag voorgesteld in Brussel.

Hoofdcoach Mazzu trok naar Anderlecht, Geraerts mag nu dus volgend seizoen de honneurs waarnemen - ook in de voorrondes van de Champions League.