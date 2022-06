'Standard ziet nieuwe trainer last minute nog afgesnoept worden'

777 Partners, de nieuwe eigenaar van Standard, heeft nog altijd geen nieuwe trainer voor de Rouches.

Op Sclessin wachten ze angstvallig op de komst van een nieuwe trainer. Rony Deila van New York City FC leek de topkandidaat, maar hij zou nu toch elders tekenen.

Volgens diverse bronnen zou Deila een job bij de Engelse tweedeklasser Blackburn Rovers boven die van Standard kiezen. Als Deila die beslissing neemt moet Standard last minute nog op zoek naar een andere trainer.

Ook aan de spelerskern voor Standard is nog heel veel werk. De spelers worden maandag in Luik verwacht voor hun medische testen, maar wellicht volgen later nog heel wat versterkingen.