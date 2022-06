Kevin De Bruyne grijpt naast historische Player of the Year Award

Kevin De Bruyne is niet voor de derde keer op rij verkozen tot Player of the Year.

De Rode Duivel had de voorbije twee jaar de trofee gewonnen. Hij kon de individuele prijs als eerste speler ooit voor een derde keer winnen. Met 15 doelpunten en 8 assists had hij er een sterk seizoen opzitten, maar de prijs ging naar Mohamed Salah van Liverpool. Hij werd topschutter met 23 goals en 13 assists. Naast KDB en Salah waren ook nog Sadio Mane, Virgil van Dijk, Harry Kane en Cristiano Ronaldo de kanshebbers om speler van het jaar te worden.