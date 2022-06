Lof voor Noa Lang na prestaties bij Oranje: "Ik hou daar wel van"

Oud-voetballer en analist Rafael van der Vaart was bij momenten blij met wat Oranje tegen Wales liet zien.

Eén van de exponenten was volgens hem Noa Lang, voorlopig nog altijd eigendom van Club Brugge. “Het is een speler aan wie je je dood gaat ergeren, omdat hij een grote mond heeft en heel overtuigd is van zichzelf”, klonk het bij de NOS.

“Hij legt zichzelf die druk ook op om het iedere wedstrijd weer te laten zien, maar ik houd wel van spelers waar een beetje een randje aan zit.”

Voor Van der Vaart zakte Lang wel wat te veel weg. “Ik had hem iets meer in de één-tegen-één willen zien zodat hij gevaarlijker kon worden met bijvoorbeeld een schot. Voor de rest vond ik hem heel actief. Hij straalt wel wat uit, ik hou daar wel van.”