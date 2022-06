OFFICIEEL: terugkeer op oude nest een feit voor 'generaal' Lacazette na vertrek bij Arsenal

Het was al bekend dat Alexandre Lacazette na vijf jaar zou vertrekken bij Arsenal. Het oude nest sluit de Fransman weer in de armen.

Lacazette gaat immers terug in Frankrijk bij Olympique Lyon voetballen. Zijn terugkeer stond in de sterren geschreven en is nu ook door Lyon met veel enthousiasme aangekondigd. "We hebben hem gemist. De generaal is terug!"

Bij Lyon heeft de 31-jarige aanvaller een contract getekend tot 2025. Lacazette is er niet de man naar om vaak van club te wisselen. Nadat hij vanuit de jeugdopleiding doorstroomde naar het eerste elftal, voetbalde Lacazette tot de zomer van 2017 bij Lyon. Nadien volgde de overstap naar Asenal en vijf jaar later maakt hij de omgekeerde beweging.

Lyon laat weten dat verschillende grote clubs de voorbije weken interesse toonde in Lacazette, maar het er dus toch in slaagde om 'één van de grootste aanvallers in de clubgeschiedenis' terug te halen. In vijf seizoenen en meer dan 200 matchen vond Lacazette bij Arsenal 71 keer de weg naar doel.