Voormalig 1B-topschutter wil mislukte transfer snel vergeten: "Ik heb wat nodig is om in de Belgische competitie te spelen"

De door AS Monaco opgeleide aanvaller maakte in de zomer van 2019 de overstap van Lommel naar Eupen. Aan het einde van zijn contract aan de Kehrweg kan de 25-jarige spits deze zomer gratis overstappen naar de club van zijn keuze.

In het seizoen 2018-2019 werd Leonardo Rocha nog topschutter in 1B. Het seizoen daarop koos hij voor een avontuur in 1A bij Eupen. Drie jaar later heeft de Portugees gemengde gevoelens over zijn passage bij de Panda's. "Helaas valt er niet veel te zeggen over de sportieve kant van de zaak. De club heeft me nooit vertrouwd. Zes weken nadat ik mijn contract had getekend, riep de toenmalige coach, Benat San José, me naar zijn kantoor en maakte me duidelijk dat hij niet op me rekende", zei de Portugees.

"het volgende seizoen werd mij gevraagd om te vertrekken, dus werd ik uitgeleend aan RWDM in 1B. Het ging goed in Brussel, ik vond het veld en scoorde doelpunten. Na dit bemoedigende jaar zei ik tegen mezelf dat het derde jaar in Eupen het juiste zou zijn. Ik wist dat Smail Prevljak de nummer één zou zijn en ik als invaller zou fungeren, maar zelfs dit was ik niet. Ik had graag willen bewijzen dat ik het niveau heb om in 1A te spelen", vertelt Rocha.

Nieuw avontuur

"Ik heb nooit getwijfeld aan mijn kwaliteiten en ik denk dat ik heb wat nodig is om in de Belgische eerste klasse te spelen. Ik heb twee maanden alleen getraind en ik wacht op een nieuwe uitdaging om weer op een goede basis te beginnen. Ik wil België verlaten met een goede indruk. We zullen zien wat de toekomst brengt", besluit Leonardo Rocha.