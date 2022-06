Crisis in Frankrijk? Wereldkampioen kan voor 3e keer op rij niet winnen in Nations League

Vrijdagavond kwam in groep A van de Nations League wereldkampioen Frankrijk opnieuw in actie. Na een teleurstellende 1 op 6 tegen Denemarken en Kroatië zocht Deschamps naar een beter vormpeil op bezoek bij Oostenrijk.

Hoewel Kylian Mbappé op de bank startte, begon Deschamps met een sterk team aan de aftrap. Achterin debuteerde Ibrahima Konaté van Liverpool bij Les Bleus en voorin was er met Benzema, Griezmann en Coman genoeg kwaliteit om het elftal van bondscoach Ralf Rangnick partij te geven.

Maar in de eerste helft kwam Oostenrijk op voorsprong dankzij Andreas Weimann. In de tweede helft bracht Deschamps Mbappé erop en die maakte dan toch de gelijkmaker in het slotkwartier. Bijna zorgde de aalvlugge spits ook nog voor de 1-2 maar de lat hield Frankrijk van de zege.

In dezelfde groep boekte Kroatië haar eerste overwinning van deze Nations League-campagne. De vice-wereldkampioen ging met 0-1 winnen op het veld van de tot dan toe ongeslagen Denen. Mario Pasalic scoorde de enige treffer. In de stand staat Denemarken met 6 punten voor Oostenrijk en Kroatië (4). Frankrijk staat laatste met 2 punten.

Groep B

In Groep B stond er slechts één wedstrijd gepland aangezien de matchen van Rusland niet doorgaan. Israël won met 1-2 op het veld van Albanië. Broja zette de thuisploeg op voorsprong maar in de tweede helft ging Israël dankzij Solomon op en over Albanië. De bezoekers komen met 4 punten aan de leiding van de groep, voor Ijsland (2) en Albanië (1).

Groep C

Nog lager in de Nations League-ranking troffen Azerbeidzjan en Slowakije elkaar. De bezoekers wonnen met 0-1 via Vladimir Weiss. In dezelfde groep speelden Wit-Rusland (die wel mogen voetballen) 1-1 gelijk tegen Kazachstan.

Groep D

In de laagste groep van de Nations League, en voor wie de Nations League eigenlijk ook nog leuk is aangezien deze landen eindelijk kans maken om een competitieve wedstrijd te winnen, won Andorra met 2-1 van Liechtenstein. Het nummer 153 van de FIFA-ranking kwam 2-0 voor tegen het nummer 192 en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

In een spectaculair treffen won Letland op het veld van Moldavië met 2-4.