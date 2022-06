Gent reageert op misnoegde fans na stijgen abonnementsprijzen: "Elke supporter is belangrijk. Niet als melkkoe, wel als vurige Buffalo"

Voor het goedkoopste abonnement bij Gent tel je vanaf volgend seizoen 320 euro neer, dat is maar liefst 100 euro meer dan in het seizoen 18/19. Het signaal voor de supporters om hun club op de korrel te nemen.

"Supporters ≠ melkkoeien". Dat stond er gisteren te lezen op het spandoek dat enkele misnoegde Gent-supporters aan het stadion hadden gehangen, nadat hun club de abonnementsprijzen fors heeft doen stijgen. Waar je dit seizoen 225 euro betaalde voor het goedkoopste abonnement, is dat vanaf volgend seizoen 320 euro.

Volgens KAA Gent, dat intussen met een reactie kwam, is daar een goede reden voor. "In het seizoen 2018-2019 betaalde je 220€ voor het goedkoopste abonnement in de reguliere competitie. Voor Play-Off 1 betaalde je daarna nog eens 110€. In totaal dus 330€. Voor het komende seizoen betaal je voor een all-in-abonnement 320€ in diezelfde tribunes, 10 euro minder dus dan vijf jaar geleden voor hetzelfde aantal matchen."

Toch geeft de club ook toe dat, als het volgend seizoen opnieuw Europe Play-Offs moet spelen, er inderdaad sprake is van een prijsstijging. "Toegegeven: wordt het Play-Off 2, dan is er inderdaad sprake van een prijsstijging. We weten wel dat KAA Gent sinds 2014-2015 nooit lager is geëindigd dan de 5e plaats. En we hopen dat de supporters de ploeg mee vooruit stuwen naar een plaats in de top-4. Alle steun is welkom, elke supporter is belangrijk. Niet als melkkoe, wel als vurige Buffalo."